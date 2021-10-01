С огнем на стоянке борются 150 пожарных.

Десять автобусов загорелись после взрывов в немецком Штутгарте. В настоящее время местные правоохранительные органы разбираются в произошедшем. Устанавливаются причины трагедии. Известно, что уничтожено не менее десяти транспортных средств. Все они находились на территории стоянки компании, занимающейся пассажирскими перевозками.

В пожарной службе города рассказали прессе о том, что пламя начало распространяться по парковке около 22 часов вечера 30 сентября (21 час по московскому времени). Известно, что пострадали автобусы, которые были накрыты специальным навесом. От места происшествия поднимается густой дым и слышатся взрывы. В ликвидации последствия возгорания принимают участие 150 человек личного состава. Данных о пострадавших нет.

В Швеции 23 человека попали в больницу после взрыва в жилом доме.

Фото и видео: Telegram / Mash