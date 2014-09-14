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СМИ: на Украине продлили на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры

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Суд постановил оставить священнослужителя Павла под домашним арестом на два месяца.

Соломенский районный суд Киева второй раз назначил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста. Срок такого заключения продлится два месяца. В социальных сетях распространился ролик, на котором судья местной инстанции зачитывает приговор обвиняемому. Напомним, что еще 29 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил прессе о том, что в конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля. 

В честь 165-летия Исаакиевского собора прошел крестный ход.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Ближнее зарубежье

Теги: домашний арест, киево-печерская лавра, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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