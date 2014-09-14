СМИ: на Украине продлили на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры

Суд постановил оставить священнослужителя Павла под домашним арестом на два месяца.

Соломенский районный суд Киева второй раз назначил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста. Срок такого заключения продлится два месяца. В социальных сетях распространился ролик, на котором судья местной инстанции зачитывает приговор обвиняемому. Напомним, что еще 29 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщил прессе о том, что в конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля.

В честь 165-летия Исаакиевского собора прошел крестный ход.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Ближнее зарубежье