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В честь 165-летия Исаакиевского собора прошел крестный ход
Сегодня, 11:09
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В честь 165-летия Исаакиевского собора прошел крестный ход

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Богослужение возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В понедельник, 12 июня, отмечается 165 лет со дня освящения Исаакиевского собора. В честь праздничной даты прошли богослужение и крестный ход. 

Богослужение, начавшееся в 08:45, возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По завершении прошел крестный ход. 

Все величие, красота и торжественность Исаакия были посвящены в первую очередь одной цели: совершению православных богослужений. И освящение храма – это всегда радостное событие.

Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Исаакиевского собора

Фото: Piter.TV

Теги: богослужение, исаакиевский собор, крестный ход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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