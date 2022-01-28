В честь 165-летия Исаакиевского собора прошел крестный ход

Богослужение возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В понедельник, 12 июня, отмечается 165 лет со дня освящения Исаакиевского собора. В честь праздничной даты прошли богослужение и крестный ход.

Богослужение, начавшееся в 08:45, возглавили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По завершении прошел крестный ход.

Все величие, красота и торжественность Исаакия были посвящены в первую очередь одной цели: совершению православных богослужений. И освящение храма – это всегда радостное событие. Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Исаакиевского собора

Фото: Piter.TV