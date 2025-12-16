СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

В США задержали подозреваемого.

Неизвестный преступник открыл огонь в районе площади Таймс-сквер в центре американского города Нью-Йорка. Соответствующей информацией поделились местные журналисты из телеканала Fox5. В СМИ отметили, что в результате происшествия на улице началась паника. Позже иностранной прессой были опубликованы видеокадры с места событий. В ролике слышны звуки выстрелов, после чего люди начинают разбегаться в разные стороны для того, чтобы найти себе укрытие. В настоящее время неизвестно, если ли пострадавшие после такого криминального инцидента. От правоохранительных органов США не поступала информация о задержании подозреваемого. Позже телеканал ABC со ссылкой на полицию уведомил общественность о том, что полиция нашла предполагаемого нарушителя спокойствия.

Никто не пострадал. Пока неясно, была ли стрельба случайной или целенаправленной. сообщение от СМИ

В Британии изучают данные о выстрелах с фрегата "Адмирал Григорович".

Фото и видео: ABC News