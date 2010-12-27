СМИ: на Ибице отравилась наркотиками трехлетняя россиянка

Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

В критическом состоянии в больницу была доставлена трехлетняя девочка из России. Она отравилась наркотиками во время отдыха с родителями на Ибице. Об этом сообщило издание Diario de Ibiza.

Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Родители сказали медикам, что их дочь нашла таблетки на полу в доме, который они арендовали. Сколько там было этих таблеток, не известно.

За неделю уже второй ребенок на острове отравился запрещенным веществом. В среду врачам удалось спасти ребенка, который попробовал марихуану.

Ранее в Петербурге сотрудники Росгвардии подкинули наркотики подростку.