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СМИ: на Ибице отравилась наркотиками трехлетняя россиянка
Сегодня, 13:10
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nastya960

СМИ: на Ибице отравилась наркотиками трехлетняя россиянка

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Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

В критическом состоянии в больницу была доставлена трехлетняя девочка из России. Она отравилась наркотиками во время отдыха с родителями на Ибице. Об этом сообщило издание Diario de Ibiza.

Сейчас врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Родители сказали медикам, что их дочь нашла таблетки на полу в доме, который они арендовали. Сколько там было этих таблеток, не известно.

За неделю уже второй ребенок на острове отравился запрещенным веществом. В среду врачам удалось спасти ребенка, который попробовал марихуану.

Ранее в Петербурге сотрудники Росгвардии подкинули наркотики подростку.

Теги: ибица, наркотики, отравление
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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