В Петербурге сотрудники Росгвардии подкинули наркотики подростку

Два сотрудника вневедомственной охраны задержаны за получение взятки с вымогательством.

В Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии по подозрению в подбросе наркотиков подростку и вымогательстве у него денег. Об этом в среду, 17 июля, сообщили на официальном сайте управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, оба сотрудника вневедомственной охраны действовали по предварительному сговору. Днём 16 июля росгвардейцы остановили 16-летнего парня на проспекте Металлистов. "Создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности", мужчины потребовали у подростка взятку в размере 300 тыс. руб.

Известно, что несовершеннолетний петербуржец смог позвонить в службу "112" и попросить о помощи. Подозреваемые взяли с потерпевшего часть суммы в размере 140 тыс. рублей, после чего были задержаны сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга.

Следственным комитетом Петербурга возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 290 УК – "Получение взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей". Если сотрудников Росгвардии признают виновными, их уволят, а руководителей преступников привлекут к дисциплинарной ответственности.

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