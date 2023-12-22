СМИ: мужчина загорелся у здания суда, где рассматривают дело Трампа

Пострадавшего потушили полицейские.

Неизвестный мужчина воспламенился около здания суда в Нью-Йорке, где проводится слушание по делу бывшего американского президента Дональда Трампа. Политик обвиняется властями в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс. О чрезвычайной ситуации сообщили местные журналисты с телеканала CNN. Они объяснили, что на кадрах напрямую не заметно, произошел ли самоподжог. В ролике зафиксировано горение человека. Однако сотрудники полиции оперативно подбежали к пострадавшему и потушили его при помощи огнетушителей. В настоящее время информации о состоянии пациента нет.

Напомним, что Дональду Трампу предъявили 34 уголовных обвинения. Член Республиканской партии якобы платил денежные средства девушкам за молчание об их предполагаемой интимной связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных фигуранту расследования обвинений составляет 136 лет заключения под стражу. Экс-президент США публично заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения такого дела. Политик полагает, что что преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост главы государства в 2024 году.

Президент США Байден потерялся перед совместным фотографированием в Питтсбурге.

Фото и видео: CNN