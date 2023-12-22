Президент США Байден потерялся перед совместным фотографированием в Питтсбурге

Политику помогли найти его место на фотографии.

Американский президент Джо Байден посетил штаб-квартиру компании United Steelworkers в городе Питтсбурге, где выступил с официальной речью. После этого мероприятия во время совместного фотографирования с участниками лидер иностранного государства "потерялся". Однако сопровождающие главу США оперативно смогли указать ему на место, которое тот должен был занять.

Напомним, что Джо Байдену в ноябре 2024 года исполнится 82 года. Политик планирует участвовать в выборах на высший должностной пост в Белом доме. Его основным конкурентом станет экс-президент Дональд Трамп. Член Республиканской партии считает, что демократу следует сдать тест на умственные способности. Глава местного министерства юстиции Меррик Гарланд уверен в том, что с головным мозгом Байдена проблем нет. Ранее популярный телеведущий Такер Карлсон отмечал в своем шоу, что Джо Байден уже теряет способность говорить и у него недостаточно навыков для того, чтобы управлять страной.

Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США