Сегодня, 8:42
СМИ: машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

От действий водителя пострадал местный полицейский.

Сотрудники австралийской полиции были вызваны к зданию на Фуллертон-стрит, где располагается  Генеральное консульство России. Соответствующее заявление сделали местные СМИ, включая телекнал 9News. Установлено, что мужчина остановил автомобиль в неположенном месте, а когда к нему подошли сотрудники правопорядка, то водитель нажал на газ и протаранил ворота иностранного дипломатического представительства. Затем 39-летний подозреваемый был арестован на месте происшествия. Журналисты уточнили, что в результат е инцидента пострадал один из сотрудников правопорядка. Меди ки зафиксировали у него травму руки. Сейчас власти Сиднея устанавливают причины и мотивы злоумышленника.

Эксперты прокомментировали увольнение российского посла в Нигере.

Фото и видео: Telegram / SHOT

