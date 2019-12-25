Здание оцеплено полицией.

СМИ: конверт с порошком нашли у британского посольства в Стокгольме. Об этом сообщили местные журналисты из шведского издания Aftonbladet. Газета сослалась на заявление правоохранительных органов. Сигнал полиция получила около 12 часов дня 24 сентября по местному времени (13 часов по московскому времени).

Взрывотехники готовятся обследовать этот предмет сообщение полиции

На данный момент очевидцы заявляют о том, что дипломатическое ведомство оцеплено. На месте работаю полицейские патрули.

Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы.