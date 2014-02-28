СМИ: количество жертв землетрясения на северо-западе КНР возросло до 116

Пострадали жители провинций Ганьсу и Цинхай.

Количество жертв землетрясения, зафиксированного на территории китайских сеыверо-восточных провинций Ганьсу и Цинхай увеличилось по меньшей мере до 116 человек. Соответствующую статистику предоставило Центральное телевидение Китая. Судя по новостным репортажам от местных СМИ, сейчас в зоне бедствия развернуты масштабные спасательные работы. В мероприятиях задействовано более полутора тысяч специалистов экстренной службы. На текущий момент число погибших граждан в Ганьсу увеличилось до 105, еще 186 пострадавших получили ранения. В Цинхае погибли 11 человек. Ранее сообщалось о более чем 230 пострадавших.

Напомним, что подземные толчки с магнитудой до 6,2балла были зафиксированы в поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу в 23:59 часа вечера по пекинскому времени (в 18:59 вечера 18 декабря по времени Москвы). Очаг залегал на глубине 10 километров. Правительство страны после землетрясения в провинции Ганьсу ввели второй из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый - наивысший. Местные власти зарегистрировали повреждения домов в городах Синин и Хайдун провинции Цинхай, где также ощущались сильные толчки. В некоторых населенных пунктах прервано водо- и энергоснабжение, а также нарушено транспортное сообщение.

Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек.

Фото и видео: Telegram / SHOT