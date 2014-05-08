Случаи гибели людей зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны.

Количество жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек. Об этом сообщили в МВД страны.

Инцидент произошел в пятницу, 8 сентября. Землетрясение магнитудой 6,9 началось в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Всего погибло 2 012 человек. Еще 2 059 жителей страны пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Также в ведомстве сообщили, что случаи гибели людей зафиксированы в девяти провинциях и префектурах страны.

Ранее мы сообщали, что при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека.

Видео: YouTube / NBC News