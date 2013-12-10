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СМИ: китайская делегация вышла из зала во время выступления Зеленского
Сегодня, 14:17
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СМИ: китайская делегация вышла из зала во время выступления Зеленского

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Украинский лидер рассказал о голоде в Африке и Азии из-за проблем с поставкой зерна.

На азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue китайская делегация покинула зал во время выступления главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили на портале "Страна".

Заседание проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре. Зеленский принял участие в саммите в онлайн-формате. Он рассказал о возможном голоде в Азии и Африке из-за проблем с поставкой зерна с Украины. 

Ранее на Piter.tv: МИД КНР назвал безответственными действия США по усилению кибератак против РФ на Украине.

Фото: pixabay.com

Теги: shangri-la dialogue, выступление зеленского, китайская делегация, покинули зал, политика, сингапур
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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