СМИ: китайская делегация вышла из зала во время выступления Зеленского

Украинский лидер рассказал о голоде в Африке и Азии из-за проблем с поставкой зерна.

На азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue китайская делегация покинула зал во время выступления главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили на портале "Страна".

Заседание проходит с 10 по 12 июня в Сингапуре. Зеленский принял участие в саммите в онлайн-формате. Он рассказал о возможном голоде в Азии и Африке из-за проблем с поставкой зерна с Украины.

Ранее на Piter.tv: МИД КНР назвал безответственными действия США по усилению кибератак против РФ на Украине.

Фото: pixabay.com