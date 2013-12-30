МИД КНР назвал безответственными действия США по усилению кибератак против РФ на Украине

Пекин ожидает от Вашингтона объяснения мировому сообществу по этому поводу.

Китай считает безответственными действия США по усилению кибератак против России на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

По его словам, Пекин обеспокоен опасными действиями со стороны Вашингтона. Лицзянь отметил, что американская администрация должна "предоставить мировому сообществу объяснения по этому поводу". Он также добавил, что усиление антироссийских кибератак на Украине может привести к эскалации нынешнего конфликта.

Это даже может спровоцировать столкновение с применением ядерного оружия. Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР

Ранее мы сообщали, что Китай вывел на орбиту группу спутников связи Geely-01.

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