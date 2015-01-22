Девять аппаратов успешно разместились на орбите Земли.

Китай вывел на орбиту группу спутников связи Geely-01. Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР со ссылкой на космическое управление. Специалисты уточнили, что речь идет о девяти аппаратах. Они будут использоваться Пекином для предоставления услуг сетевых технологий, проверки умных технологий для транспортных средств и реализации программ по защите окружающей среды. Запуск ракеты-носителя CZ-2C осуществлен 12 часов по местному времени с территории космодрома Сичан, расположенного на юго-западе страны. Старт стал 422-ым по счету для носителей данной серии. Спутники, выведенные на околоземную орбиту, будут входить в первую группировку проекта "Цзили".

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Фото и видео: YouTube / SciNews