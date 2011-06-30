СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"

Уильям Берс обсудил этот вопрос с ФСБ и СВР России в ходе своего визита в Москву в начале ноября этого года.

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс пригрозил России последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за "гаванский синдром" у американских дипломатов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседника газеты, Бернс поднял эту тему с Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки РФ в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября 2021 года.

Бернс сказал им, что заставлять дипломатов США и их родных страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний недопустимо и выходит за рамки должного поведения для профессиональных разведслужб. из материала WP

Издание отмечает, что глава ЦРУ не обвинял Москву напрямую в нанесении ущерба здоровью сотрудникам американской дипломатической миссии.

Ранее Москва опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому". Эта неизвестная болезнь с 2016 года начала поражать американских дипломатов по всему миру. К настоящему времени пострадали порядка 200 дипломатов на всех континентах. Пока что объяснения этому явлению нет.

Напомним, согласно средствам массовой информации, в течение нескольких лет несколько госслужащих США заявляли о проявлении неожиданных симптомов, связанных с тошнотой, проблемами со слухом и головокружениями. Эти признаки назвали "гаванским синдромом" - массовым недомоганием американских дипломатов, впервые проявившиеся на Кубе. Предположительно такая реакция является ответом организма на "таинственные акустические атаки".

В настоящее время США расследуют несколько случаев подобных "атак", зарегистрированных Белым домом. Москва опровергает свою причастность к данному явлению.

Ранее Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине.

Фото: Instagram/cia