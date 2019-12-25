Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине

Нед Прайс рассказал об оборонной поддержке Киева.

Американский Госдепартамент заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне журналистам сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник напомнил об обеспокоенности США действиями военных из РФ около государственной границы с Киевом.

Мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты и в будущем. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт объяснил прессе, что США ведут постоянный диалог с Киевом насчет его "оборонных потребностей". На данный момент Госдеп не может анонсировать новых событий по данному направлению. В ближайшие дни союзники проведут консультации с НАТО по ситуации с Москвой.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

