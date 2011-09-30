Госдеп: США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2"

Нед Прайс рассказал о применении американского закона Protecting European Energy Security Act.

Госдепартамент США заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление перед журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник уточнил, что речь идет об использовании закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act).

Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода.Мы последовательно выполняем законодательство, продолжим это делать. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепартаменте не стали уточнять конкретные названия компаний или судов, в отношении которых может применяться закон и вводиться рестрикции. Прайс заметил, что США по-прежнему считают российский проект плохой сделкой для европейского региона и Украины. Ранее (23 ноября) Минюст США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании Transadria, а также ходящего под российским флагом судна Marlin.

США еще не приняли решения о санкциях в отношении Индии за закупки ЗРС С-400.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State