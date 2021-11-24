США еще не приняли решения о санкциях в отношении Индии за закупки ЗРС С-400

Вашингтон предложит обсуждать с Нью-Дли закупку российских ЗРС.

США пока не приняли решения относительно неприменения в отношении Индии санкций в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Речь идет о решении страны закупить у России зенитно-ракетные системы С-400. Информацией с журналистами поделился на пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Чиновник напомнил прессе о том, что Нью-Дели является крупным партнером Вашингтона в оборонной сфере.

Мы не приняли решения о потенциальном отступлении от закона. CAATSA не имеет общего или ориентированного на какую-либо страну положения об отказе от него. Мы также знаем, что наши оборонные отношения с Индией значительно расширились и углубились. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По словам Прайса, сейчас с индийской стороной ведутся переговоры по ситуации с российскими ЗРС. Обсуждение проводится в контексте значимых для американцев оборонных соглашений с Индией и странами Индо-Тихоокеанского региона.

В Госдепе не видят нужды в посредниках для решения миграционного кризиса.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

