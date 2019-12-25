У подозреваемых конфискованы 400 тысяч евро.

СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. По данным местного издания EUobserver, судьей Бруно де Хаус оглашены обвинения в отношении Сергея Медведева и Ирины Теркиной. Брюссель считает их причастными к финансовому преступлению. По решению инстанции у россиян конфискованы 400 тысяч евро. Деньги получены подозреваемыми от продажи квартиры в Антверпене.

Мы потребовали у судьи провести дополнительное расследование. Если в Бельгии удастся найти еще какие-либо доходы от отмывания денег, мы, разумеется, попросим конфисковать и их Карел де Мейстер, адвокат Hermitage Capital Management

Известно, что частный дом для проживания двух семей россияне купили в 2008 году. Он находится в исторической части города. Представители закона полагают, что существует связь между полученными деньгами за продажу здания и деятельностью фонда Hermitage Capital Management. Сотрудником организации являлся аудитор Сергей Магнитский. В 2009 году мужчину обвинили в уклонении от уплаты налогов на территории РФ

В материале EUobserver заявили, что указанные €400 тысяч якобы были частью суммы в €4 млн, отмытой "российскими чиновниками" и "мафиози". Средства прошли через банки Бельгии.

В Британии загадочно погиб главный свидетель по делу Магнитского.

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