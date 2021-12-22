СМИ: есть пострадавшие после схода состава с путей.

СМИ: два поезда метро столкнулись в Тегеране. Об этом сообщили местные журналисты. Согласно полученной информации от портала Farsnews Agency, происшествие зафиксировано утром 22 декабря на территории района Читгар. В настоящее время пострадавшими считаются 10 пассажиров. В агентстве Tasnim рассказали о 22 раненых во время схода с путей состава метрополитена. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии. Пациент госпитализирован.

В Ленобласти у станции "Рыбацкое" открылся миграционный центр.

Фото и видео: YouTube / Pnews TV