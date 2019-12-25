Еще трое греков считаются пропавшими без вести.

СМИ: два человека погибли в результате прохождения циклона по Греции. Об этом рассказали местные журналисты из Афинского Македонского агентства новостей. По данным СМИ, по территории страны прошелся мощный средиземноморский циклон "Янос". На данный момент трое местных жителей считаются пропавшими без вести.

Погибли два человека, которые раньше также считались пропавшими без вести. В списке - 63-летний животновод. Его тело обнаружили спасатели в полях Кардицы. Второй погибшей стала пожилая гречанка, которая утонула в затопленном доме.

Экстренные службы ищут 40-летнюю женщину, которую потоком воды из реки реки Памисос унесло с места под названием Музаки. Спасателям удалось найти автомобиль пострадавшей, но тела в нем не обнаружено. Остальные пропавшие - молодая девушка и 35-летний мужчина.

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