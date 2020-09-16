Огонь не перекинулся на лагерь, так как ветер дул в другом направлении.

В Греции потушили пожар около лагеря мигрантов на острове Самос. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала Skai. Специалисты рассказали, что природный пожар начал распространяться во вторник вечером около лагеря мигрантов. Огонь начал распространяться на холме в нескольких метрах от объекта. Затем его раздуло сильным ветром. Из-за направления ветра пламя не перекинулось на лагерь, в котором находилось более 4,7 тысяч человек.

В ликвидации огня участвовали 40 пожарных и девять спецмашин. В рамках проводимого расследования полиция задержала более десяти человек. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, что несколько дней назад из-за поджога сгорел лагерь беженцев на Лесбосе. В "Мориа" проживало около 12,8 тысяч человек. Тогда погибших не было зарегистрировано. Власти острова создали временный лагерь для проживания беженцев около Кара-Тепе. Там разместились уже 800 мигрантов. Полиция заявила о задержании пяти подозреваемых, которые могут быть причастны к пожару.

Финляндия и Норвегия примут беженцев из сгоревшего лагеря в Греции.

Видео: YouTube / AMNAwebTV