СМИ: бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики

Пострадали минимум четыре человека.

СМИ: поезд врезался в бензовоз в центральной части Мексики. Известно, что последний пытался проскочить перед железнодорожным составом через пути. В настоящее время местные правоохранительные органы рассказали о том, что задержан водитель, подозреваемый в совершении преступления. На текущий момент властям известно о четырех пострадавших, повреждении 50 машин, линий электропередач и газовых сетей.

Мексика предложила создать комитет по достижению мира на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости