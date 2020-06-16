СМИ: афганские беженцы напали на военнослужащую США

Инцидент произошел 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в штате Нью-Мексико.

Несколько беженцев из Афганистана совершили нападение на женщину-военнослужащую на базе Вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом информирует телевизионный канал Fox News со ссылкой на источник.

Отмечается, что инцидент произошел 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в штате Нью-Мексико.

Мы получили обращение с базы Форт-Блисс о нападении небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола и изучаем обстоятельства дела. из сообщения источника из спецслужб США

Расследованием происшествия в настоящее время занимается ФБР. Информация о личностях подозреваемых, причинах нападения, а также о состоянии пострадавшей пока не разглашается.

Ранее в Белом доме заявили об отсутствии обеспокоенности миграционной политикой.

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