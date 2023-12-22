В США разбился военный самолет, сообщили СМИ

Пилот находится в сознании, его госпитализировали.

Американский военный самолет упал на территории штата Нью-Мексико. Местные СМИ сообщили о том, что на борту находился единственный пилот. К настоящему времени летчик доставлен в больницу. Новостной портал Kob уточнил, что экстренные службы прокомментировали данные о крушении военного самолета. Они отмечают, что инцидент произошел рядом с Рио-Браво, в аэропорту Альбукерке.

По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта. Сообщается о сотрясении у пилота. портал Kob

В социальных сетях распространились ролики, на которых видны залитые пеной для тушения пожаров обломки самолета. CBS News со ссылкой на собственные источники уведомил зрителей о том, что пострадала очередная опытная модель истребителя F-35B Lightning, производимой компанией Lockheed Martin. Воздушное судно направлялось на базу ВВС "Эдвардс", расположенную в Южной Калифорнии.

Напомним, что F-35 относятся к самолетам-невидимкам. Они призваны выполнять миссии "воздух-воздух", "воздух-земля", в области сбора разведывательных данных и радиоэлектронной борьбы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США