СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

В конце лета 2019 года актриса попала в больницу с онкологией.

Акрису Анастасию Заворотнюк, болеющую онкологическим заболеванием, выписали из больницы. Об этом сообщила "Свободная пресса".

По информации СМИ врачи больше не видят смысла в лечении больше нет. "Говорит Москва" со ссылкой на другие источники сообщает, что у семьи актрисы закончились деньги на лечение. По иной версии Заворотнюк отправят в больницу США.

Напомним, что в конце лета 2019 года началась появляться информация о серьезном заболевании телеведущей. В СМИ стали распространяться данные о том, что у звезды диагностировали раковую опухоль мозга. В течение продолжительного времени семья Заворотнюк отказалась комментировать сведения. Позже родственники подтвердили, что Анастасия проходит лечение.

Видео: instagram a_zavorotnyuk