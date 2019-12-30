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СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

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В конце лета 2019 года актриса попала в больницу с онкологией.

Акрису Анастасию Заворотнюк, болеющую онкологическим заболеванием, выписали из больницы. Об этом сообщила "Свободная пресса". 

По информации СМИ врачи больше не видят смысла в лечении больше нет. "Говорит Москва" со ссылкой на другие источники сообщает, что у семьи актрисы закончились деньги на лечение. По иной версии Заворотнюк отправят в больницу США. 

Напомним, что в конце лета 2019 года началась появляться информация о серьезном заболевании телеведущей. В СМИ стали распространяться данные о том, что у звезды диагностировали раковую опухоль мозга. В течение продолжительного времени семья Заворотнюк отказалась комментировать сведения. Позже родственники подтвердили, что Анастасия проходит лечение. 

Видео:  instagram a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк, больница, онкология
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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