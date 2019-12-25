СМИ: Япония решила полностью пересмотреть план переоснащения F-15 новыми ракетами США

Токио изменит план оснащения F-15 из-за роста стоимости работ по модернизации.

СМИ: Япония решила полностью пересмотреть план переоснащения Силами самообороны F-15 новыми ракетами США. Об этом рассказали местные журналисты из издания Asahi. По данным источникам, правительство планирует проанализировать необходимость применения JASSM и LRASM с дальностью полета около 900 км из-за затрат на вооружение.

Чиновники заметили, что затраты, необходимые на переоснащение истребителей, оказались больше, чем планировалось изначально. Глава Минобороны Японии Нобуо Киси подписал распоряжение об изменении действующего плана обновления боевых самолетов американского производства. Ранее на модернизацию авиации Токио хотел выделить порядка 21,3 млрд иен (204 млн долларов). Однако стоимость работ после переговоров с американской стороной увеличилась почти в пять раз.

Кабмин надеялся выделить средства уже в текущем году, но в результате переоснащение 20 самолетов было отложено на 2027 год.Напомним, что ракеты JASSM и LRASM должны помочь стране защитить государственную территорию на отдельных островах.

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