В Токио не поддержали инициативу ЕС по кредитам Украине за счет российских денег.

Япония в ответ на предложение Европейского союза дала понять международным союзникам по региону, что не может использовать для выдачи киевскому режиму российские замороженные активы, которых в стране остается примерно на 30 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на двух дипломатов из стран коллективного Брюсселя, знакомых с ходом переговоров по теме.

Один из европейских дипломатов уточнил прессе, что в Токио местный министр по финансам Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за возможных юридических проблем, связанных с ситуацией. В материале упоминается, что сразу несколько региональных чиновников уверены, что официальная позиция властей из Токио связана с американскими возражениями по применению российских активов в пользу Украины. Японцы не хотят игнорировать точку зрения вашингтонской администрации как своего важнейшего партнера на геополитической арене.

