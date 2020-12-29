СМИ: Высокопоставленного офицера иранского КСИР ликвидировали на территории Сирии

В Иране заявили, что генерал скончался не от расстрела, а от заражения коронавирусом.

Высокопоставленного офицера иранского Корпуса стражей исламской революции ликвидировали на территории Сирии 13 января. Об этом сообщили представители "Военного обозревателя" со ссылкой на арабскую прессу. Журналисты уточнили, что речь идет об Азаде Хасане Дахане. В СМИ рассказали, что трагедия произошла около государственной ганицы с Ираком.

На данный момент известно, что генерал находился в автомобиле. Транспортное средство с командующим 47 бригады сил "Аль-Кудс" КСИР было расстреляно неизвестной группировкой около города Аль-Букмаль. Вместе с офицером жертвами стали два его помощника. На машину напали около блокпоста проиранских сил.

По некоторым сведениям, атака была организована членами запрещенного в России террористического движения "Исламское государство". По еще одной версии генерал мог погибнуть из-за действий американского или израильского спецназа, который находился в регионе под прикрытием.

В Иране официально не подтвердили смерть офицера Дахана. Чиновники заявили, что генерал скончался от коронавируса.

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