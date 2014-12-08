  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:28
288
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

0 0

Очевидцы рассказали о поврежденном здании.

У здания местной телевизионной компании в Мелитополе взорвался автомобиль. Соответствующее заявление сделали очевидцы. Они пояснили, что взрыв был слышен вблизи офиса ЗаТВ в городе, расположенном на территории Запорожской области. Сведения подтвердили местные власти. В настоящее время инцидент считается террористическим актом. Взрывная волна повредила окна в здании, а также фасад дома.

По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство.

Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией"

Напомним, что с утра 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

В Пятигорске задержали сторонников террористов, готовивших взрыв в отделе полиции.

Фото и видео: Telegram / SHOT, РИА Новости

Теги: взрыв, мелитополь, сми, терракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии