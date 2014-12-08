СМИ: У здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

Очевидцы рассказали о поврежденном здании.

У здания местной телевизионной компании в Мелитополе взорвался автомобиль. Соответствующее заявление сделали очевидцы. Они пояснили, что взрыв был слышен вблизи офиса ЗаТВ в городе, расположенном на территории Запорожской области. Сведения подтвердили местные власти. В настоящее время инцидент считается террористическим актом. Взрывная волна повредила окна в здании, а также фасад дома.

По имеющейся на данный момент информации, сработало самодельное взрывное устройство. Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией"

Напомним, что с утра 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

В Пятигорске задержали сторонников террористов, готовивших взрыв в отделе полиции.

Фото и видео: Telegram / SHOT, РИА Новости