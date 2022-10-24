В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции

В состав группировки входили граждане республик Центральной Азии.

В Пятигорске задержали сторонников группировки "Исламское государство"*, готовивших теракт в отделе полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РБ.

По данным спецслужбы, в состав группировки входили граждане республик Центральной Азии. Они планировали по указанию зарубежных эмиссаров взорвать отдел полиции в Пятигорске. Во время обыска были изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки.

Задержанные дали признательные показания. Против них возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту.

Ранее мы сообщали, что СБУ пообещала готовившему теракт в Мариуполе 50 тысяч гривен.

Видео: ФСБ России

*ИГ, "Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация