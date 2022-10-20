СБУ пообещала готовившему теракт в Мариуполе 50 тысяч гривен

Выполнить задание согласился безработный житель Каменска Виктор Зайцев.

Служба Безопасности Украины пообещала готовившему теракт в администрации города Мариуполя 50 тысяч гривен (порядка 1350 долларов). Об этом журналистам рассказал подозреваемый в преступлении. Ранее о задержании фигуранта расследования рассказали представители МГБ Донецкой народной республики. У мужчины было изъято взрывное устройство и поражающие элементы. Установлено, что исполнителем должен был стать безработный житель поселка Каменск Виктор Зайцев 1976 года рождения. Он признался в том, что злоупотребляет алкоголем. Мужчина был ранее неоднократно судим.

Ко мне пришел человек, назвавшийся СБУ-шником… чтобы я где-нибудь в районе Каменска подорвал какой-нибудь районный центр. Естественно, я согласился, так как у меня денег на существование постоянно не было. подозреваемый

Мужчина уточнил, что за "маленькую диверсию" ему пообещали 50 тысяч гривен, а заранее выдали аванс в 25 тысяч гривен. При удачном результате на фоне бытового конфликта подозреваемым также планировалась аналогичная акция терроризма в отношении пророссийски настроенных соседей за счет подрыва двух гранат.

ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве.

Фото и видео: Telegram / SHOT