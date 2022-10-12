ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве

Мужчина привез из Киева зенитный ракетный комплекс "Игла".

ФСБ России пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Эксперты отметили, что специальные службы от киевского режима планировали использовать на территории столичного региона РФ переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла" ради осуществления диверсионной деятельности.

Пресечена подготовка спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения. пресс-служба ФСБ РФ

Оперативники рассказали, что по заданию СБУ подозреваемый провез в багажнике автомобиля из Киева на территорию России, транзитом через Эстонию, "Иглу". После этого мужчина выбрал место для хранение ПЗРК. В настоящее время иностранный диверсант раскаялся в произошедшем и сотрудничает со следственными органами. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222 за незаконную покупку и хранение оружия при участии в ОПГ.

В Брянске задержали украинского диверсанта.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России