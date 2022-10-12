Мужчина действовал по указу СБУ.

В Брянске задержали украинского диверсанта. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Представители надзорного ведомства пояснили, что силовиками пресечена террористическая деятельность, которую злоумышленник планировал провести на транспортно-логистическом терминале. Известно, что подозреваемым стал гражданин соседнего государства 1967 года рождения.

….Диверсант по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств. ЦОС ФСБ РФ

Эксперт рассказали о том, что мужчина в съемной квартире под контролем специалиста-взрывотехника из украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство, а также проверил канал инициирования СВУ. Далее подозреваемый совершил разведку местности на одном из городских складов. Он планировал заложить на объект бомбу и осуществить взрыв. Силовикам удалось изъять опасные вещества и СВУ, собранное на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты. В тротиловом эквиваленте масса бомбы составила около трех килограммов. В настоящее время в отношении иностранца возбуждены уголовные дела по статьям за подготовку террористического акта, незаконную покупку, сбыт, хранение и ношение взрывчатых веществ в составе ОПГ.

ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России