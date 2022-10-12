ФСБ установила организатора теракта на Крымском мосту

Ответственным за теракт назвали руководителя ГУ разведки минобороны Украины.

ФСБ России установила организатора теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ЦОС ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что организатором подрыва на мосту было Главное управление разведки минобороны Украины. Ответственным за теракт назвали руководителя ведомства Кирилла Буданова. Также установлены 12 соучастников, пятеро их которых являются гражданами России. Восьмерых подозреваемых задержали.

В ЦОС ФСБ уточнили, что взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой. Их начале августа отправили из порта Одессы в Болгарию, оттуда перевезли в Грузию, а затем в Армению и растаможили по правилам ЕАЭС. Через КПП "Верхний Ларс" пленку доставили в Россию.

Ранее Мишустин призвал восстановить Крымский мост в самые сжатые сроки.

Видео: ФСБ России