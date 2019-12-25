СМИ: У иранского F-5 сработала система катапультирования, два летчика погибли

Трагедия произошла в провинции Хузестан.

У иранского F-5 сработала система катапультирования. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление местной телерадиокорпорация IRIB. В СМИ уточнили, что жертвами трагедии стали двое летчиков. Инцидент зафиксирован утром 1 июня на базе Дизфуль, расположенной в провинции Хузестан.

Напомним, что данное катапультирование стало вторым за два месяца случаем непредвиденного срабатывания комплекса в иранских военных самолетах.

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