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СМИ: У иранского F-5 сработала система катапультирования, два летчика погибли
Сегодня, 12:13
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СМИ: У иранского F-5 сработала система катапультирования, два летчика погибли

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Трагедия произошла в провинции Хузестан.

У иранского F-5 сработала система катапультирования. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на заявление местной телерадиокорпорация IRIB. В СМИ уточнили, что жертвами трагедии стали двое летчиков. Инцидент зафиксирован утром 1 июня на базе Дизфуль, расположенной в провинции Хузестан. 

Напомним, что данное катапультирование стало вторым за два месяца случаем непредвиденного срабатывания комплекса в иранских военных самолетах.

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Фото: Pixabay.com

Теги: f-5, иран, катапультирование
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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