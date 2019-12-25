СМИ: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы

В администрации президента США эту информацию опровергли.

Президент США Дональд Трамп может подогнать сроки выпуска вакцины от коронавируса под выборы президента страны. Давление на разработчиков препарата может оказать его администрация. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Напомним, выборы президента США пройдут в начале ноября 2020 года.

Американские эксперты опасаются того, что на фармацевтический рынок попадёт непроверенная должным образом вакцина в угоду политическим амбициям Трампа. Они отмечают, что вакцина должна быть безопасна и эффективна — а для проверки этих параметров требуется много времени.

В администрации президента США эту информацию опровергли. В Минздраве подчеркнули, что создать вакцину к ноябрю не получится.

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