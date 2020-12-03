СМИ: Трамп готовится помиловать ряд лиц до ухода с поста президента

Он хочет помиловать свою семью и близких.

Действующий президент США Дональд Трамп готовится помиловать ряд лиц до ухода с поста главы государства. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Заявляется, что Трамп хочет помиловать свою семью и близких за преступления, которые могут им "приписать" в будущем.

Дональд Трамп уже объявлял о том, что члены Демократической партии уже занимаются его политическим преследованием, а также его сторонников.

Ранее Трамп намекнул на выдвижение в президенты в 2024 году.

Видео: CNN