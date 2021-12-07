Информации о жертвах или разрушениях не поступило.

СМИ: Саудовские системы ПВО перехватили ракету, запущенную из Йемена по Эр-Рияду. Об этом рассказали местные журналисты с арабского телеканала Al Arabiya. СМИ сделали ссылку на заявление аравийской коалиции. Вечером 6 ноября противовоздушный комплекс засек баллистическое оружие, которое было направлено на страну силами йеменского радикального движения. Сведений о возможном ущербе не поступило.

Саудовская ПВО уничтожила баллистическую ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда. сообщение местных журналистов

Напомним, что на территории Йемена с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил. С одной стороны выступает президент Абд Раббо Мансура Хади и его сторонники, с другой - вооруженные формирования хуситов. В январе 2015 года радикальное движение захватило столицу страны - город Сана Это позволило боевикам сформировать параллельное правительство. Хади с членами своего кабинета министров оказался вынужден перебраться в город Аден, но сейчас он переместился в Эр-Рияд.

Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения.

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