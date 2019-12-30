СМИ: Несостоявшийся теракт в Петербурге связан со "смертельным газом"

В настоящее время оба подозреваемых находятся в СИЗО.

По данным издания 47news, одному из подозреваемых в организации теракта в Петербурге объявили, что ему вменяется подготовка распыления смертоносного газа в крупных торговых центрах города.

Судя по всему речь идет о ТРК "Галерея", откуда 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов присягнули на верность главе запрещенной в РФ группировки ИГ* Аль-Багдади по видео, с помощью которых общались с участниками ИГ* с августа 2019 года. В ФСБ выдвинули версию, что в Петербурге Семенов и Чернышев выполняли разведку на местности и установили места массового скопления людей.

Оба подозреваемых арестованы до 29 февраля 2020 года.

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