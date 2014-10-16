Natura Siberica приостанавливает свою работу

Причиной является расторжение лицензионного договора на использование ТЗ.

Косметический бренд Natura Siberica объявил о прекращении производства и поставки своей продукции. Об этом в беседе с изданием Forbes заявил президент компании Сергей Буйлов.

Всего будет остановлена работа 80 магазинов. Причиной такого решения стало расторжение лицензионного договора на использование товарных знаков первой совладелицы и супруги основателя компании Андрея Трубникова, который умер в январе текущего года, Ирины с основным юридическим лицом Natura Siberica.

Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Сергей Буйлов, президент Natura Siberica

По его словам, Трубникова пригрозила уголовной ответственностью за использование брендов без разрешения, вследствие чего товар могут изъять из оборота как контрафактный. Буйлов надеется, что такие действия будут носить временный характер.

Ранее сотрудники Natura Siberica заявили о недопуске в офис новым руководством.

Фото: pexels.com