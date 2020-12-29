  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:47
99
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

0 0

Ему был 61 год.

Основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил РБК его пресс-секретарь Виталий Козленков.

Бизнесмен скончался в своем доме, причины смерти пока неизвестны.

Трубников основал бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, Natura Siberica появилась спустя шесть лет. В 2012-м в Москве открылась одноименная розничная сеть, она насчитывает более 50 точек в России и за рубежом.

Ранее мы сообщили, что народный артист России Владимир Коренев умер от коронавируса.

Видео: YouTube / Русские норм!

Теги: natura siberica, андрей трубников, рецепты бабушки агафьи, смерть
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии