Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

Ему был 61 год.

Основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил РБК его пресс-секретарь Виталий Козленков.

Бизнесмен скончался в своем доме, причины смерти пока неизвестны.

Трубников основал бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, Natura Siberica появилась спустя шесть лет. В 2012-м в Москве открылась одноименная розничная сеть, она насчитывает более 50 точек в России и за рубежом.

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