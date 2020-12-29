Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

Основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников умер на 62-м году жизни. Об этом сообщил РБК его пресс-секретарь Виталий Козленков.
Бизнесмен скончался в своем доме, причины смерти пока неизвестны.
Трубников основал бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, Natura Siberica появилась спустя шесть лет. В 2012-м в Москве открылась одноименная розничная сеть, она насчитывает более 50 точек в России и за рубежом.
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