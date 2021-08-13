В письме 175 сотрудников компании отказываются работать под началом нового президента Natura Siberica.

Сотрудники Natura Siberica заявили о недопуске в офис новым руководством. Представители компании опубликовали в социальных сетях ролик, на котором пожаловались на то, что не могут попасть на рабочее место. Опубликовано коллективное письмо работников, в котором рассказывается история противостояния с Сергеем Буйловым.

В письме упоминается, что на руководящую должность (президента компании) в августе 2021 года был назначен предприниматель Буйлов. Первым распоряжением он отключил пропуска для основателя и учредителя Natura Siberica - Ирине Трубниковой, а также ее сыну Дмитрий Трубникову, ведущим сотрудникам (бухгалтерам, главе офиса по международным продажам, начальнику службы безопасности, руководителю регистрации товарных знаков). В документе уточняется, что 11 августа остальные работники компании, работающие в удаленном режиме, без уведомления и объяснения причин лишились доступа к рабочим компьютерам. Это привело к остановке работы в нескольких магазинах, которые подключены к онлайн-базам.

Одному из сотрудников IT-отдела, пытавшемуся препятствовать действиям незнакомых людей по отключению сотрудников от рабочих мест, стало плохо и ему потребовалось вызвать скорую помощь. текст письма

Авторы документа объяснили, что представители нового руководства в первый день попытались изъять документацию из нескольких торговых точек, а также в спа-салоне Natura Siberica. Это привело к отключению касс, а также моментальной остановке обслуживания покупателей. Письмо подписано 175 сотрудниками фирмы, которые отказываются работать под началом Буйлова.

Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти.