Правительство Ленобласти готово выделить почти 800 тыс. рублей на закупку офисной бумаги

В администрацию региона поступит 2,8 тыс. пачек бумаги формата А4.

Правительство Ленинградской области ищет поставщика крупной партии офисной бумаги для нужд администрации. Судя по данным портала ЕИС,с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 767 тыс. рублей из регионального бюджета.

Всего закупка включает 2,8 тыс. пачек бумаги А4. В каждой из них должно сдержаться по 500 листов класс "С". Кроме того, белизна бумаги должна быть не ниже 60%.

Партию должны доставить в 47-ой регион до 17 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что у станции метро "Шушары" хотят построить перехватывающую стоянку.

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