У станции метро "Шушары" хотят построить перехватывающую стоянку

Первый этап работ первоначально оценили в 272 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на первый этап строительства перехватывающей автостоянки у станции метро "Шушары". Как стало известно Piter.TV из данных госзакупок, начальная цена контракта оценена в 272 млн рублей.

Будущему подрядчику необходимо будет выполнить подготовительные и демонтажные работы, обустроить очистные сооружения, а также сети электроснабжения, освещения, видеонаблюдения и автоматизированную парковочную систему. Затем специалисты приступят к укладке асфальта на стоянке, установят технические средства организации дорожного движения, выполнят благоустройство, пусконаладочные и прочие работы.

Закончить работы необходимо до конца августа. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 24 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что создание теплосети от Приморской котельной оценили в 1 млрд рублей.

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