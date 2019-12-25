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У станции метро "Шушары" хотят построить перехватывающую стоянку
Сегодня, 14:57
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У станции метро "Шушары" хотят построить перехватывающую стоянку

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Первый этап работ первоначально оценили в 272 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на первый этап строительства перехватывающей автостоянки у станции метро  "Шушары". Как стало известно Piter.TV из данных госзакупок, начальная цена контракта оценена в 272 млн рублей. 

Будущему подрядчику необходимо будет выполнить подготовительные и демонтажные работы, обустроить очистные сооружения, а также сети электроснабжения, освещения, видеонаблюдения и автоматизированную парковочную систему. Затем специалисты приступят к укладке асфальта на стоянке, установят технические средства организации дорожного движения, выполнят благоустройство, пусконаладочные и прочие работы. 

Закончить работы необходимо до конца августа. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 24 ноября. 

Ранее мы сообщили о том, что создание теплосети от Приморской котельной оценили в 1 млрд рублей.

Фото: Pxhere 

Теги: перехватывающая стоянка, санкт-петербург, станция метро, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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