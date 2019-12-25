  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Создание теплосети от Приморской котельной оценили в 1 млрд рублей
Сегодня, 14:25
162
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Создание теплосети от Приморской котельной оценили в 1 млрд рублей

0 0

Итоги конкурса подведут в начале декабря.

ГУП "ТЭК СПб" объявил тендер на строительство магистральной теплосети от котельной "Приморская" на улице Оптиков. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта оценивается в 1 млрд рублей.

Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы на третьем выводе, а также заняться строительством и реконструкцией технологических трубопроводов.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 2 декабря. Итоги будут подведены 9 декабря. 

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ готов направить более 600 млн рублей на продолжение ремонта Первого кадетского корпуса.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" 

Теги: гуп тэк спб, приморская котельная, санкт-петербург, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии