Создание теплосети от Приморской котельной оценили в 1 млрд рублей

Итоги конкурса подведут в начале декабря.

ГУП "ТЭК СПб" объявил тендер на строительство магистральной теплосети от котельной "Приморская" на улице Оптиков. Как выяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта оценивается в 1 млрд рублей.

Подрядчику предстоит провести строительно-монтажные работы на третьем выводе, а также заняться строительством и реконструкцией технологических трубопроводов.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 2 декабря. Итоги будут подведены 9 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что СПбГУ готов направить более 600 млн рублей на продолжение ремонта Первого кадетского корпуса.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"