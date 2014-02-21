СПбГУ готов направить более 600 млн рублей на продолжение ремонта Первого кадетского корпуса

В здании, включенном в перечень объектов культурного наследия, смогут обучаться до 2210 студентов.

СПбГУ ищет компанию, которая продолжит масштабные работы по капремонту и техническому переоснащению переданных вузу в конце 2011 года корпусов Усадьбы Меншикова (Первый Кадетский корпус) и Здания студенческой столовой Санкт-Петербургского университета. Судя по данным портала ЕИС, первоначально учебное заведение оценивает контракт с будущим подрядчиком в 612,4 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Проект подразумевает размещение в четырёхэтажном здании, расположенном на Васильевском острове, учебных аудиторий и кабинетов на 2210 студентов и преподавательских кабинетов на 150 человек. Также внутри расположатся многофункциональный зал на 750 посадочных мест, зал приёмов на 80 мест, библиотека на 300 тыс. единиц хранения, студенческое кафе на 300 посадочных мест, кафетерий для преподавателей на 140 посадочных мест и административно-хозяйственный блок на 120 сотрудников.

Проект первого этажа включает входные вестибюли с гардеробами, помещения охраны, учебные кабинеты, переговорные, информационные, читальные залы и залы открытого доступа библиотеки, обеденные и служебные помещения, а также санузлы. Второй этаж отведён под учебные аудитории преподавательские, залы совещаний, рекреации, фойе, многофункциональный зал на 750 мест с открытой эстрадой. Также там будут находиться большой зал библиотеки для заседаний ученого совета. Наконец, последние 2 этажа займут технические помещения для работы инженерных коммуникаций.

Напомним, что здание Первого Кадетского корпуса включено в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Основная часть здания пролегает вдоль Университетской набережной вдоль Кадетской линии Васильевского острова.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 декабря.

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Фото: telegram / Что там в СПбГУ