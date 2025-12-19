СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом

Президенты Франции и США не смогли договориться о встрече в Швейцарии.

Президент Франции Эммануэль Макрон уехал из Давосского экономического форум в Швейцарии, так и не сумев добиться официальной рабочей встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующими сведениями поделились со своей аудиторией западные журналисты из газеты Politico.

Макрон покинул Давос во вторник, так и не договорившись о тет-а-тет, несмотря на то что он пригласил Трампа в Париж. текст статьи иностранного СМИ

Напомним, что Всемирный экономический форум проходит в Давосе в 2026 году в период с 19 по 23 января. Лидер Белого дома должен выступить на нем в среду. Днем ранее политик опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение от французского коллеги, в котором тот предложил провести встречу в Париже в четверг с участием России и Украины. Глава Елисейского дворца уточнил, что не понимает действий вашингтонской администрации в отношении Гренландии.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron