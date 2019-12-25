СМИ: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Это, считает Колокольцев, поможет сократить преступность в банках.

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне. Об этом пишет газета "Известия". Полицейское министерство предложило Центральному банку открыть сотрудникам МВД доступ к банковской тайне граждан. Также полиция предлагает ЦБ информационное взаимодействие. Инициативы ведомства приводятся в письме главы МВД Владимира Колокольцева председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

В полиции полагают, что меры помогут сократить преступность в банках. Колокольцев привёл в пример историю, когда бывшие собственники ФК "Открытие" и Промсвязьбанка выводили оттуда средства. ЦБ заметил это ещё в 2016-2017 году, однако уголовное дело завели лишь через два года. За это время бывшие владельцы банков успели украсть 104 миллиарда рублей.

Причина замедленной реакции, по мнению Колокольцева, в том, что полицейские не могут вовремя получить сведения и документы, которые содержат банковскую тайну. При этом министр отметил, что часто банки часто не выдают правоохранителям некоторые документы, ссылаясь на неоднозначное толкование законодательства.

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